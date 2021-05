Gigi Buffon si è congedato dalla Juventus con una lunga intervista a Jtv, dove ha ricordato anche i momenti più brutti della sua esperienza in bianconero: "Cardiff. Non per la sconfitta, ma perchè ci siamo disgretati nel secondo tempo. Abbiamo dato l'impressione di non essere competitivi al massimo livello, mi ha fatto male, anche per orgoglio. Altra cosa che mi ha fatto male è stata l'eliminazione a Madrid. Dentro di me, durante quella partita, ero orgoglioso di essere il capitano di quella squadra. Se ho rivisto le immagini di quella gara? No".