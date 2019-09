Novecentotre. Ci siamo. Gigiè ad un passo dal record assoluto di presenze: con la Spal supereràe diventerà il giocatore con più presenze in una squadra di club, aspettando di prendere anche il record di giocatore con più presenze in Serie A, che appartiene sempre all'ex capitano rossonero. Un recordman. E di sicuro non si fermerà a 903 ma ne aggiungerà ancora altre.