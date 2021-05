Gigi Buffon, ieri, ha annunciato il suo addio alla Juventus. Coi bianconeri, però, deve ancora raggiungere l'obiettivo Champions, difficile ma ancora possibile. E lo ha reso noto anche a un gruppo di ultras juventini che, oggi, ha raggiunto a Reggio Emilia la squadra. Queste le parole, riportate da Goal.com, dell'estremo difensore bianconero: "Non è vero che non seguiamo Pirlo, ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo e mi alleno con loro! Speranze di andare in Champions? Per forza, siamo ancora in piedi".