Due "no" a squadre italiane, perché Gigi Buffon non prende in considerazione l'ipotesi di giocare contro la "sua" Juventus. Secondo quanto scrive ​La Gazzetta dello Sport, il portiere che ha annunciato l'addio ai bianconeri ha rifiutato in questi mesi l'Atalanta (la prima volta un anno fa, poi anche di recente) e un'altra squadra di Serie A, di cui non si fa il nome. Anche se, aggiunge La Gazzetta, qualcuno fa il nome della Roma di José Mourinho.