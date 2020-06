Gliene manca una. Che potrebbe vivere assolutamente da protagonista. Gigi Buffon è alle prese con un altro sogno: dovesse centrare la finale di Coppa Italia, ed eventualmente vincerla, sarebbe addirittura a quota sei nella sua carriera. Una in più rispetto all'attuale commissario tecnico, Roberto Mancini. Un torneo che in casa bianconera è riservato al portiere di riserva, quest'anno Gigi l'ha saputo onorare alla grande. Solo nella stagione 2017-2018, Buffon ha vinto da titolare la coppa. Sarebbe dovuto essere il capolinea della sua carriera italiana, chiudere con un double come in pochi erano riusciti a fare. Alla fine, la decisione e il ritorno. Non sarà più titolare, non per questo ha meno fame.