Ci ha pensato a lungo, sul tavolo aveva ed ha molte offerte, ma alla fine dovrebbe prevalere il cuore. Gigi Buffon potrebbe comunicherà la propria scelta già la prossima settimana, intanto ha fatto sapere al Barcellona che non chiuderà la carriera in Spagna. Dal suo punto di vista, tanto valeva restare alla Juventus se proprio doveva continuare a fare il secondo. Buffon vuole chiudere la carriera giocando da titolare, per divertirsi ancora, fino a quando il fisico e i riflessi glielo consentiranno. Fino a quando riuscirà ad allenarsi come sta riuscendo ancora a fare.



IN CIMA AI DESIDERI - Genoa e Besiktas ci hanno provato e ci proveranno ancora, i due club corteggiano il portiere con offerte interessanti ma in cima ai pensieri di Gigi Buffon c’è il Parma. Una scelta romantica, il trionfo della passione e dei sentimenti. Perché sarebbe bello finire dove tutto è iniziato, anche per riconoscenza e per aiutare il Parma a tornare in Serie A, in un momento così delicato, dopo l’inattesa retrocessione. E poi la vicinanza geografica a Milano, dove vive la sua famiglia. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Buffon ci sta pensando e presto chiarirà anche gli ultimi dubbi. Parma chiama, resistere è difficile, specie per chi a quella città deve molto.