Le big della Serie B si muovono per mettere a posto la panchina. Il Parma retrocesso e il Monza deluso stanno vivendo ore calde per scegliere il nuovo allenatore. Partiamo dai ducali dell'americano Krause, che ha deciso di affidarsi a Enzo Maresca, fresco vincitore del campionato Under 23 col Manchester City: domani si scioglierà il nodo sulla durata del contratto (biennale o triennale), ma l'ex Ascoli è pronto a tornare in Italia per affrontare una nuova avventura, con un progetto giovani sicuramente stimolante.



In casa Monza, invece, è slittato di 24 ore il summit Galliani-Brocchi, che era previsto per oggi: l'amministratore delegato brianzolo comunicherà la fine del rapporto all'allenatore, che lascia dopo una promozione dalla C alla B e un terzo posto in B. Tre i nomi caldi per la panchina: Filippo Inzaghi, Roberto D'Aversa e Giovanni Stroppa, con Beppe Iachini defilato. Le big della B si muovono.