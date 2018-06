“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”. Questo è il giuramento di Special Olympics, atleti davvero speciali ai quali faccio il mio personale e sportivo in bocca al lupo per i Giochi Estivi che cominciano oggi a Montecatini. #specialolimpics @special_olympics_italia

Un post condiviso da Mattia De Sciglio Official (@mattiadesciglio2) in data: Giu 6, 2018 at 12:01 PDT