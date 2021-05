Gigi Buffon, portiere della Juventus, parla a Rai Sport del su futuro: "Partire dalla Serie C? La vita è bella, va vissuta. Perché no? Ho chiesto sempre tantissimo a me stesso, di conseguenza ancora adesso, finché ho la presunzione di essere un portiere importante, non mi pongo limiti. Se c'è qualcosa di stimolante vado avanti, se no prendo e smetto. Se trovo qualcuno più pazzo di me che mi propone qualcosa di stimolante ci penso, sicuramente. Che idee ho? Ho avuto tanti contatti in questo periodo e sto analizzando le proposte che ho avuto. Quella che reputerò più stimolante la seguirò. Ultimamente mi è arrivato un messaggio di un dirigente di una società che in quanto a follia potrebbe superarmi. E queste persone mi piacciono. In questi anni mi sono autoalimentato, mi sentivo forte. Mi sento forte ancora, penso ancora di essere un portiere molto forte".



MONDIALE 2022 - "La sfida è con me stessa, se qualcuno mi reputerà pronto lo farò. Vedremo a dicembre 2022 come mi sentirò, cosa avrò fatto e altro, e poter dire ce l'ho messa tutta. Non chiedo niente a nessuno".