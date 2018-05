Gianluigi Buffon si avvicina a grandi passi al Paris Saint-Germain. I contatti sono sempre più fitti e le parti si avvicinano a un accordo. L'idea è quella di un contratto biennale a 8 milioni di euro a stagione, oltre a un ruolo da testimonial per il Mondiale del 2022 in Qatar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa ha fatto passi avanti, ma l'annuncio non arriverà subito, perché Buffon vuole prima godersi le vacanze, dopo i festeggiamenti con la Juventus.