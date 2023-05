C'era Teun Koopmeiners sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il Napoli del futuro. Ci sarà Koopmeiners sul taccuino di Giuntoli per la Juve che verrà. Il centrocampista dell'Atalanta è un obiettivo concreto, con una sola controindicazione: la valutazione. La famiglia Percassi infatti chiede almeno 40 milioni per l'olandese.