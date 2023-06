La Juve non ha ancora deciso se trattenerlo o mandarlo in prestito. Intanto si allunga la lista delle pretendenti. Già quattro le richieste ufficiali ricevute alla Continassa per Fabio Miretti: dopo Genoa, Salernitana e Atalanta ecco l'Empoli, che pur valutando l'inserimento di Filippo Ranocchia nell'operazione legata a Fabiano Parisi ha espresso il totale gradimento per il prestito del talento lanciato da Max Allegri.