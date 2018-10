David De Gea è uno dei nomi circolati con maggior rilevanza negli ultimi giorni in ottica Juventus per le prossime finestre di mercato. Il portiere del Manchester United, eletto a migliore del mondo ai Fifa The Best, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno del 2019 e, se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto, i Red Devils dovrebbero attivare l'opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione. De Gea, però, verrebbe svalutato e i bianconeri sono pronti a inserirsi. A guidare l'operazione potrebbe essere Jorge Mendes, procuratore che a Torino ha già portato Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo.