In casa Juventus il caso legato a Paulo Dybala agita gli animi. L’argentino fin qui non ha giocato nemmeno un minuto dopo l’infortunio muscolare patito contro il Lione e come scrive il Corriere dello Sport, le condizioni fisiche dell’argentino non danno ancora sufficienti garanzie. Intanto a tenere banco c’è anche la situazione legata al rinnovo, un altro problema. Ieri ci sarebbe stato un contatto tra il suo agente, Jorge Antun, e Fabio Paratici: la questione non è ancora risolta.