La Juventus non ha ancora abbandonato la possibilità di portare a Torino Paul Pogba, ora impegnato all'Europeo con la Francia ma che nelle ultime stagioni ha avuto tanti alti e bassi da quando è tornato al Manchester United. I Red Devils sanno che potrebbero perderlo - piace anche al Real Madrid - e si stanno già guardando intorno per sostituirlo: il nome che piace di più è quello di Eduardo Camavinga, sul quale c'è anche l'Arsenal e che in passato era stato accostato alla Juventus.