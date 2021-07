La Juventus aspetta Paulo Dybala per tornare a lavorare con lui sia in campo che nei discorsi per il rinnovo del suo contratto. E per il rientro in Italia c'è già la data cerchiata in rosso sul calendario: si tratta del weekend del 10-11 luglio giorni in cui la Joya tornerà a Torino dalle vacanze. Poi via ai nuovi discorsi sull'ingaggio perché il rinnovo resta una priorità per tutti.