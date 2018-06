Stefano Sturaro potrebbe lasciare la Juventus in estate. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri puntano a cedere il loro centrocampista per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'ex Genoa è cercato anche dal Grifone ma difficilmente ci sarà un ritorno in Liguria questa estate. Al momento le squadre in pole sono Wolfsburg, Betis e Shanghai Shenhua che dalla Cina potrebbbe mettere sul piatto i soldi richiesti dalla Juve.