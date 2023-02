Sì, perché alla Juve ne servirebbero almeno un paio.Attacca e difende, come fa ormai fa sempre, nella miglior posizione per valorizzare le sue caratteristiche. Prezioso quando c'è, persino quando appare sottotono (e quest'anno è successo più di una volta), fondamentale quando manca. In diversi, infatti, si sono alternati nel ruolo di suo vice durante l'infortunio. Il più difensivo De Sciglio (appena tornato anche lui), il giovane attaccante Soulé, il rientrante Chiesa e l'adattato (con note anche positive) McKennie. Ma nessuno ha brillato.