La Juve riparte e riparte bene. Contro un Cagliari a pezzi si vedono idee di calcio e dominio del campo. Torna De Ligt, un fenomeno anche se alla prima stagionale. Ronaldo non si ferma mai. E nessuno delude. Queste le pagelle di Calciomercato.com.celebra i 25 anni in serie A senza dover compiere nemmeno una parata.parte balbettando poi prende il controllo della fascia destra, è lui il capitano e per lui resterà una notte da ricordare.torre per Ronaldo in occasione del 2-0, pulisce tutto quello che gli passa vicino, la traversa gli nega un gol che sarebbe stato il giusto premio. E nel finale stringe i dentiè arrugginito e si vede. Ma è un fenomeno. E si vede. Anche dopo tre mesi di stop.: fa tutto quello che deve fare senza sbavature (40' st).: ha qualità ma gli rimane spesso il colpo in canna (40' st).gioca nel breve senza perdere un pallone, gli manca un po' di coraggio anche per tagliare il campo quando possibile (40' st).ci mette fisicità, fa da collante tra mediana e attacco (25' stporta dinamismo proprio quando la Juve inizia ad andare in debito d'ossigeno).passi avanti, tre palloni sul suo sinistro e uno lo mette in porta, quello che però non vale per fuorigioco di Morata.gioca bene, sponda preziosa per Ronaldo, spalle o fronte alla porta fa quasi sempre la cosa giusta. Si divora un gol prima di uscire (25' stuno spezzone da spalla di Ronaldo per trovare la condizione)non segna in Nazionale? Buon per la Juve, due gol solo in un tempo e la lista dei record può proseguire. In questo momento in campionato nessuno ha fatto meglio di lui in tutto il mondo nel 2020.All.la Juve fa la partita, con calma e idee chiare. Il Cagliari è a pezzi, ma stavolta la Juve c'è sotto ogni punto di vista.quello che può, lo fa.: se è Ronaldo a puntarlo, può fare poco.l'esperienza non basta (25' stpiace alle grandi, entra senza paura).: dietro è il migliore, sventa almeno un paio di occasioni pericolose.: prestazione senza infamia e senza lode.: taglia e cuce, come Rog ma con meno personalità (25' stex di turno pure lui, potenziale da giocatore vero).fa legna e prova a impostare, ma il Cagliari pensa solo a difendere.: parte con coraggio, poi viene sovrastato tra Cuadrado e Kulusevski (1' stil risultato ormai è andato, prova a tenere alta la linea di centrocampo)non si vede mai (35' st).guadagna qualche fallo, cerca di far salire la squadra, non è lui il problema.tra Demiral e De Ligt viene letteralmente divorato (35' st).All.squadra ai minimi termini, cerca di rimodellarla per limitare i danni ma il fortino regge poco più di mezz'ora. Meglio con il ritorno al 4-2-3-1, ma il risultato ormai era nelle mani della Juve.