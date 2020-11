Sabato sera la Juventus affronterà il Cagliari, una squadra che lavora molto sulla manovra offensiva, come è tradizione di Di Francesco. Attraverso il proprio sito ufficiale, i bianconeri si sono concentrati sull'analisi della coppia d'attacco Simeone-Joao Pedro: "Un dato interessante, meritevole di un approfondimento, è quello riguardante il numero di reti segnate dalla formazione rossoblù in questo avvio di campionato: 14, in 7 partite. Un dato chiaro, a dimostrazione di quanto il Cagliari di quest’anno, seguendo i dettami tattici del suo nuovo tecnico, sia una squadra che prediliga imporre il proprio gioco a costo di subire qualche rete in più del dovuto e le 15 incassate ne sono la conferma. Soffermandosi, però, sull’efficacia della manovra d’attacco, è eloquente il dato legato alla media realizzativa: i sardi, fino a questo momento, hanno segnato una media di due gol a partita. Numeri che i rossoblù sono riusciti a realizzare grazie anche e soprattutto allo straordinario momento di forma di Joao Pedro e Simeone, che sono sembrati altamente stimolati dalla “cura” Di Francesco. Con 10 reti (di cui soltanto una segnata su calcio di rigore), divise equamente, sono loro il duo d’attacco più prolifico della Serie A. Eccezion fatta per il match casalingo perso 0-2 contro la Lazio, le restanti sei partite si sono chiuse con, almeno, una rete messa a segno da uno dei due giocatori".