"Un altro sold out per l'Allianz Stadium: anche per la partita contro il Cagliari di sabato 3 novembre l'impianto bianconero sarà tutto esaurito. Chi non fosse riuscito ad assicurarsi il biglietto per la sfida contro i sardi però non deve arrendersi, perché altri tagliandi vengono continuamente resi disponibili grazie agli abbonati, che possono rivendere il proprio posto fino a 48 ore prima del match. Il consiglio è quindi quello di monitorare con frequenza Juventus.com e Listicket.com per non perdere le opportunità che si presenteranno". E' quanto emerso dal comunicato apparso sul sito ufficiale bianconero.