La Juventus ha sondato il terreno per Krzysztof Piatek, bomber polacco che ha stupito tutti nella prima parte di stagione con la maglia del Genoa. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, adesso 60 milioni di euro “rischiano” di essere pochi per il 23enne, anche perché in agguato ci sono le solite potenze straniere.