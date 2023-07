Sono tanti i giovani della Juventus che partiranno a breve per la tournée negli Stati Uniti. Decisi a convincere Massimiliano Allegri a dargli una chance nelle prime amichevoli della stagione, per provare a tenersi il posto nella rosa bianconera o anche per mettersi in mostra in vista di possibili novità in arrivo dal mercato. Tra questi c'è Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 rientrato alla Continassa dopo il prestito al Bologna. Uno che alla Juve potrebbe anche rimanere, ma per qui si stanno muovendo già squadre importanti: Tottenham e Nottingham Forest in Premier League, mentre in Italia c'è stato un sondaggio del Milan.