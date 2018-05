Juventus campione d'Italia: in questi anni, ma anche negli anni '70, '80, '90 e 2000. Dal 1971-72 al 2017-18, 21 scudetti in 46 stagioni, un ruolino di marcia impressionante che ha visto la Juve trionfare in quasi la metà dei campionati disputati negli ultimi cinque decenni. E se i campioni di oggi li conosciamo tutti, forse ai lettori più giovani non risultano altrettanto familiari i volti di chi ha fatto la storia della Juventus nel corso di quest'arco temporale, tralasciando in questa gallery (di 34 foto, ovviamente) gli altri titoli nazionali dei bianconeri, quelli vinto fra il 1905 e gli anni '60. Nella gallery in allegato proviamo a indovinare i volti di chi ha vinto lo scudetto con la maglia bianconera dagli anni '70 in poi, fino a un paio di comprimari degli ultimi sette titoli...