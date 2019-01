Mancano soltanto otto giorni e una partita di Coppa Italia al primo importante trofeo in palio in questo 2019 per la Juventus. La formazione allenata da Massimiliano Allegri sfiderà prima il Bologna nella giornata di sabato e poi volerà a Jedda in Arabia Saudita per affrontare il Milan nella Supercoppa Italiana. I bianconeri arrivano con un unico importantissimo dubbio che riguarda il recupero o meno del terzino portoghese Joao Cancelo.



ALA AGGIUNTA - Operato al menisco, nell'ultimo periodo Cancelo è stato sostituito egregiamente da Mattia De Sciglio, ma con il forfait di Juan Cuadrado il suo recupero è fondamentale. Sì perchè fin quando è sceso in campo, il portoghese è stato per numeri, il miglior terzino della Serie A. Almeno due occasioni create a partita, almeno 5 cross riusciti a gara verso il centro dell'area e una spinta propositiva inesauribile.



CORSA CONTRO IL TEMPO - Numeri da ala aggiunta, che nessun'altro ha e che potrebbero essere fondamentali in Arabia Saudita. Cancelo sta facendo di tutto per esserci, durante la sosta ha lavorato personalmente e perfino a capodanno, prima del brindisi, ha sfruttato la palestra personale dello yacht di Cristiano Ronaldo per proseguire nella tabella di marcia. Oggi la buona notizia: si è allenato parzialmente con il resto del gruppo agli ordini di Allegri. Il rientro, dopo 40 giorni di stop, non è però ancora definitivo le chance di presenza contro il Milan sono in aumento, ma servirà comunque grande attenzione.