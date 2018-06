. Il ritorno in Italia, dopo una fantastica seconda parte di stagione con l'Inter, coincide con il quinto colpo di mercato dei bianconeri in questo caldissimo avvio di trattative. Il terzino portoghese, in particolare, risulta come rinforzo assai gradito a Massimiliano Allegri, che si è spesso trovato in difficoltà sulla fascia destra nella scorsa stagione.. Ma, anche se il brasiliano dovesse confermarsi in bianconero,