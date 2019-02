Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non è andato per il sottile nei confronti di Joao Cancelo dopo la vittoria di misura contro il Bologna: "Con la Lazio mancavano 20 minuti, era un'altra partita. Quando parti dall'inizio non è semplice giocare lì, gli avevo chiesto di dare molta ampiezza e in alcuni momenti ha fatto molto bene. Poi è normale che faccia meglio da terzino, dove ha maggiore spazio davanti". L'edizione odierna de Il Corriere Torino ha ripreso l'analisi del tecnico livornese con un titolo emblematico: "Max riparte e boccia Cancelo".