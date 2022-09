Presente negli studi di Dazn, il responsabile del var della OTT Luca Marelli, e in collegamento con i vertici dell'Aia ha confermato che il gol di Milik è stato annullato tracciando la riga nella posizione giusta considerando tutte le immagini e quindi anche quella incriminata e citata dalla Juventus in cui, vicino alla bandierina, c'è Candreva che sembra tenere in gioco Bonucci.



Queste le sue parole: "In sala var sono a disposizione tutte le telecamere, non solo quelle che vengono usate per le tv, ma anche quelle della Lega calcio, come quella tattica da cui è preso quel fermo immagine che sta girando sui social. Quindi la linea per il fuorigioco è stata tracciata tenendo conto anche di quella visuale. Poi resto dell'idea che il fuorigioco di Bonucci sia ininfluente e il gol doveva essere convalidato".