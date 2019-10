Fabio Capello, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha bacchettato Maurizio Sarri per la scelta di escludere Cristiano Ronaldo a Lecce: "Lasciare a casa Ronaldo è stato un errore. Bisognava portarlo in panchina, non convocarlo è sbagliato perché poi se ti serve nel finale della partita lo metti dentro e ti dà un'efficacia differente da tutti gli altri", conclude a proposito del fuoriclasse della Juventus.