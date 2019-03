Perché l’avvoltoio? Matuidi ci spiega la sua esultanza

Smaltita la gioia per l'impresa con l'Atletico, è tempo di guardare al prossimo impegno di campionato per la. Alla vigilia della trasferta di domenica contro il Genoa,ha si è concesso ai microfoni di DAZN."Dove troviamoper vincere contro il Genoa? Anche quella è una partita importante,. A Genova non sarà una partita facile, ma abbiamo le capacità per fare risultato. L'impresa con l'Atletico?Il più forte di tutti. Siamo felici di quello che fa, ci divertiamo a giocare con lui e speriamo continui così.Mi sorprende per come lavora più degli altri, credo sia questo a fare la differenza. Ti fa dire: non è un caso che sia arrivato a un livello così alto. Io sono orgoglioso di essere un campione del Mondo, ma lui mi ha battuto 3 anni fa agli Europei quindi non posso fare troppo lo spaccone."Partendo poi dalla sua, la Matuidi-Charo, il centrocampista bianconero traccia anche un proprio identikit: ". Quando giocavo in Francia c'era un cantante che l'aveva resa celebre (il rapper Niska, ndr). Nel video di una sua canzone faceva questo movimento e nel ritornello ha messo il mio nome, allora ho iniziato a fare questa esultanza ed è diventata famosa. Continuerò a farla anche per mio figlio, che la adora e la ama imitarla.: indica qualcuno che dà il massimo e non molla mai, è un'immagine che mi somiglia. Con il lavoro sono diventato quello che sono, ho lavorato duro per tutta la carriera. Mio fratello forse era ritenuto più forte di me quando ero giovane, ma poi mi ha aiutato molto nella mia evoluzione e lo ringrazierò per sempre. Sono felice perché ho percorso tappe difficili: