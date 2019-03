La Juventus prosegue la propria marcia di avvicinamento alla sfida contro l'Atletico Madrid di Champions League con più dubbi che certezze. Il nervosismo di Cristiano Ronaldo, il futuro di Allegri, le scelte difensiviste e un problema evidente di condizione negli elementi chiave sta agitando un ambiente che, sulla massima competizione europea ha puntato tutto fin da inizio anno. E fra gli uomini chiave c'è uno dei simboli del momento no della gestione Allegri: Blaise Matuidi.



EQUILIBRIO - La parola chiave, e anche il più grande limite tattico dell'allenatore livornese è "equilibrio". Per ottenerlo è disposto da sempre a sacrificare talento e qualità. E fra i giocatori della rosa della Juventus ce ne sono tre che per Allegri sono intoccabili proprio perché rivestono i panni degli "equilibratori". Se Mandzukic e De Sciglio sono le chiavi per quanto riguarda la fasce, è proprio il francese campione del mondo in carica l'elemento imprescindibile del centrocampo bianconero.



INTOCCABILE - I dati su presenze e minutaggio lo confermano: in stagione Matuidi ha saltato soltanto tre partite fra Campionato e Coppe e delle 31 gare giocate è partito fra i titolari ben 28 volte. Numeri monstre per un "corridore" puro che però, dall'inizio dell'anno scorso ad oggi (Mondiale compreso) non si è fermato praticamente mai. Lo stesso Allegri, pur non rinunciandoci mai, ha più volte ribadito, nel corso di questa stagione, come il francese si stia spesso "riposando" in campo.



FLOP DA OTTOBRE - La realtà va, però, oltre un semplice discorso sulla stanchezza. Matuidi, dalla fine di ottobre ad oggi ha numeri e statistiche flop, soprattutto se paragonate con quelle della passata stagione. Mezzala e incursore, l'anno scorso chiuse con 4 gol all'attivo, ma quest'anno, dopo l'expolit iniziale, non trova la via del gol addirittura da settembre. Ma c'è di più perché anche in fase difensiva Matuidi perde il 15% dei contrasti e dei duelli aerei in più, intercetta meno palloni e ha percentuali di passaggio riusciti (sia corti che lunghi) in calo di circa il 4%. Problema di posizionamento? Problema di modulo? Problema di forma? Matuidi non sta più rendendo al meglio e non è più un valore aggiunto di questa Juventus.