Il caso Paulo Dybala-Juventus si avvia verso un epilogo. L'esclusione per 90 minuti dalla gara contro il Parma aveva portato l'attaccante argentino ad una rapida fuga negli spogliatoi al momento del terzo cambio senza passare dalla panchina. L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri aveva prima cercato di minimizzare, ma nella giornata di ieri è arrivato il pugno duro per chiudere una volta del tutto il caso.



STRIGLIATA DAVANTI AL GRUPPO - Allegri infatti non ha gradito per niente l'atteggiamento da prima donna di Dybala e prima dell'allenamento di ieri alla Continassa ha portato ad un severo richiamo verso l'attaccante. Un rimprovero, un'autentica strigliata che, secondo Tuttosport, è arrivata proprio davanti ai compagni e allo staff.



LE SCUSE - Come ha reagito Dybala? Questa volta la Joya ha morso il freno, ha chiesto scusa ai compagni e a tutto lo staff prima di iniziare l'allenamento in vista della gara contro il Sassuolo. Il malumore rimane, ovviamente, per un gol che manca in campionato ormai dallo scorso novembre, ma il rapporto con Allegri e la squadra, oggi, si è fatto più solido e contro i neroverdi Dybala tornerà titolarissimo.