Juve, c'è anche Arthur tra le chiavi per arrivare a Gudmundsson del Genoa

La Juventus sembra voler fare sul serio per Albert Gudmundsson.



L'attaccante islandese del Genoa è una delle rivelazione del campionato in corso e dopo essere stato al centro di una intricata trattativa di mercato con la Fiorentina negli ultimi giorni di gennaio, sarà quasi certamente uno degli uomini più contesi nella prossima finestra estiva di operazioni.



Molti i club che da tempo ne stanno monitorando le tracce, sia in Italia che all'estero. Tra questi uno dei più convinti sembra essere la Juventus, bisognosa di portare un po' di aria fresca al proprio reparto offensivo. In casa bianconera sanno che arrivare al 26enne di Reykjavik non sarà una cosa semplice, tuttavia Giuntoli e soci sono altrettanto convinti di avere le chiavi giuste per convincere la dirigenza del Grifone a cederli il proprio gioiello più prezioso.



Il Genoa valuta il cartellino di Gudmundsson non meno di 30 milioni di euro. Cifra non elevatissima ma che i rossoblù pretendono di ricevere in maniera integrale, senza l'inserimento di contropartite tecniche né dilatazioni nel pagamento. Insomma chi vuole l'islandese lo deve pagare tutto e subito. Un ostacolo che la Juventus avrebbe già trovato il modo di superare.



Stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, la Vecchia Signora potrebbe recuperare la cifra richiesta dai liguri grazie alla vendita di Arthur e Kayo Jorge, oggi rispettivamente in prestito a Fiorentina e Frosinone ma seguiti con estremo interesse dallo Sporting Lisbona.