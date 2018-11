La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa nella giornata di domani quando al centro tecnico bianconero arriveranno anche alcuni nazionali tra cui Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Intanto, oggi, è il giorno di Emre Can che sarà di rientro a Torino dopo l'operazione alla tiroide eseguita a Francoforte qualche settimana fa. Per il tedesco il rientro in campo potrebbe avvenire tra metà dicembre e inizio 2019. Intanto con Khedira infortunato la Juve pensa ad un colpo a centrocampo per gennaio mentre in difesa continua il pressing sull'entourage di Todibo. Le ultime da Torino con il nostro inviato: