La Juventus pensa in grande. Agnelli vuole regalare un altro fuoriclasse di livello assoluto ai propri tifosi, dopo l'arrivo di Ronaldo della scorsa estate. Molto dipenderà dal bond che la società bianconera ha deciso di emettere, che permette di raggranellare in poco tempo una discreta somma i denaro, e dal mercato in uscita: un sacrificio per arrivare a un campione.



DUE SOGNI - Come scrive la Repubblica, l'indiziato numero uno è Paulo Dybala, con la Juve che cerca un rinforzo sulla fascia destra: dal'Inghilterra si parla di Momo Salah, operazione da 175 milioni di euro, ma, sempre secondo la Repubblica, i bianconeri valutano anche l'ipotesi Mbappé. Sognare in grande, con un rinforzo sulla destra da affiancare a Ronaldo e Mandzukic. Con buona pace di Dybala.