Dopo il match di campionato contro il Napoli la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro lo Young Boys nel secondo match stagionale di Champions League. Proprio in vista del match contro gli svizzzeri Leonardo Bonucci ‘regala’ due biglietti ai tifosi bianconeri e lo fa attraverso un post su Instagram. "Sei pronto per Juventus-Young Boys? – scrive Bonucci sul social -. Racconta in un video le tue emozioni europee e potresti vedere la prossima partita di Champions League da una posizione esclusiva!"