L’entusiasmo in casa Juventus aumenta giorno dopo giorno. Perché l’incastro contorto che bloccava l’arrivo del tanto agognato centravanti è stato risolto con il blitz per, un ritorno ben voluto e accolto da tutta la piazza. Specie da Andrea Pirlo, che alla prima contro la Sampdoria ha messo in campo una squadra convincete, che ha già iniziato a masticare i principi della sua tesi “Il calcio che vorrei”. Adesso, alla sola seconda giornata di campionato, c’è la Roma ad attendere Cristiano Ronaldo e compagni, un test che dirà molto sulla direzione che prenderà l’orchestra del Maestro.