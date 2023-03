Dusan Vlahovic può essere sacrificato già quest'estate. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna si concentra sulle strategie di mercato dei bianconeri in entrata e in uscita. Oltre a riscattare Arek Milik dall'Olympique Marsiglia, in caso di addio del serbo la Juventus riflette così sul ritorno di fiamma per Gianluca Scamacca del West Ham.