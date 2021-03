Quando torna in campo Paulo Dybala? Ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio, l'argentino preoccupa da tempo la Juventus. E arriva un nuovo aggiornamento da La Gazzetta dello Sport: "C'è una data che vede il rientro previsto per la gara con il Benevento del 21 marzo ma anche un'ipotesi più lontana, ovvero addirittura dopo la sosta, per il derby di inizio aprile".