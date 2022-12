La Juventus si è ritrovata, dopo un paio di settimane di pausa, alla Continassa. Inizia così una lunga fase di preparazione, che condurrà i bianconeri a ripartire in campionato a inizio gennaio, contro la Cremonese. In campo, questo pomeriggio, il gruppo per ricominciare ha lavorato su esercitazioni tecniche a coppie e lavoro sul possesso palla: Paul Pogba e Juan Cuadrado hanno lavorato in palestra. Lavoro parzialmente in gruppo invece per Mattia De Sciglio.