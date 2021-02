Sono ore caldissime per il futuro di Daniele Rugani (foto Ansa). Il difensore centrale di proprietà della Juventus è prossimo al ritorno in Italia, dopo 5 mesi vissuti al Rennes nei quali ha collezionato la miseria di 107 minuti tra campionato e Champions League. Il club francese, che sta portando avanti i contatti per Nkoulou del Torino, ha deciso di trovare una nuova sistemazione al ragazzo di intesa con i bianconeri e in questi ultimi minuti il Bologna ha posto le premesse per quello che può essere l'affondo decisivo.



IL BLITZ - Col Torino che si è defilato già nelle scorse ore e il Parma che resta vigile anche dopo aver ufficializzato l'arrivo dal Genoa di Bani, il club rossoblù si è inserito con prepotenza e si appresta a regalare a Sinisa Mihajlovic un rinforzo di esperienza per il reparto arretrato. Ad agevolare la trattativa potrebbe essere proprio lo stesso Rennes, disposto a contribuire personalmente al pagamento dell'ingaggio di Rugani da qui a giugno.