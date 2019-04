Sette grandi nomi per accontentare CR7 (e Allegri). La Juventus prepara un calciomercato estivo spumeggiante per rinforzare la squadra e ridare l'assalto alla Champions League. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, sul taccuino del club bianconero ci sono grandi nomi per ogni reparto: il francese Varane (Real Madrid) e il greco Manolas (Roma) in difesa; lo spagnolo Isco (Real Madrid), i francesi Pogba (Manchester United) e Ndombele (Lione) a centrocampo; il portoghese Joao Felix (Benfica) e soprattutto l'italiano Chiesa (Fiorentina) in attacco.