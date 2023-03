Gian Marco Crespi è la grande novità della Juventus Next Gen. Il giovane e talentuoso portiere friulano, arrivato a gennaio dal Crotone via Picerno, ha confermato nella finale di andata della coppa Italia di serie c contro il Vicenza di avere delle doti fuori dal comune. Almeno tre interventi prodigiosi a salvare i bianconeri, una prestazione da 7 in pagella.