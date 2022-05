, i due uominimaggiormente in prima linea per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più omogenea e competitiva in vista della prossima stagione., ma potrebbe non essere l'unico innesto in quella zona del campo: molto dipenderà dalle cessioni che dovranno essere operate per riequilibrare la situazione a livello di monte ingaggi e le valutazioni tecniche che Allegri dovrà fare sui giovani di rientro dai prestiti come Fagioli e Rovella, che potrebbero seguire un percorso di crescita analogo a quello di Miretti o essere ceduti per fare cassa.a livello di uscite e nelle prossime settimane sono attese novità importanti in tal senso.: l'ingaggio da 7 milioni di euro netti peserebbe sulle casse del club per un'altra stagione - senza contare i bonus che spettano in caso di permanenza ai suoi agenti - e ad oggi non spuntano all'orizzonte destinazioni di livello particolarmente gradite al calciatore, al qualeLa Premier League rappresenta idealmente, invece, la via d'uscita migliore per risolvere le altre due questioni che consentirebbero alla Juve di avere un tesoretto da reinvestire per un altro innesto in mediana, con Arsenal e Tottenham direttamente coinvolti.- I Gunners avevano provato già lo scorso gennaio ad imbastire una complicata operazione in prestito per avere, protagonista di una buona stagione conclusa con 35 presenze e 5 reti in campionato. Diverso invece il discorso perdopo aver ceduto a 70 milioni di euro complessivi l'accoppiata Bentancur-Kulusevski a gennaio.- lo conferma l'arrivo di Perisic e il forte interesse per l'altro interista Bastoni - e il profilo del centrocampista statunitense, acquistato per 25 milioni di euro più bonus e valutato attualmente circa 40, piace in particolare al direttore dell'area tecnica degli Spurs.