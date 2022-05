In attesa di vederli in campo insieme, eccoli fianco a fianco a Montecarlo a seguire il Gran Premio di Formula 1. l'esterno e l'attaccante della Juve Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno seguito la corsa.



LE PAROLE DI CHIESA - Queste le parole dell'italiano ai microfoni di Sky Sport: "Non vedo l'ora di giocare con Vlahovic, siamo qui per tifare la Ferrari. Se penso alla 10? No, no. Solo alla Ferrari".