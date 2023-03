Sono tanti i tifosi che sperano in una pronta scalata di Kenan Yildiz all'interno delle gerarchie della Juve: oggi stella dell'Under 19 di Paolo Montero, poi salirà in Next Gen ma sono sempre più quelli che lo vorrebbero vedere in fretta anche in prima squadra. Nel frattempo è già virale il gol segnato con la Turchia Under 21. Nel frattempo è sempre più forte il forcing del Benfica per strapparlo subito alla Juve: per ora tutti gli assalti sono stati respinti al mittente, ma dal Portogallo si insiste, il Benfica tornerà alla carica con una super offerta.