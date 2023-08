Una telenovela è fatta di tante puntate, alcune di riepilogo di quelle precedenti, poche con colpi di scena, parecchie permettono poi alla trama di proseguire a piccoli passi.. Ed è su questo che ora gli sceneggiatori si stanno concentrando, perché non è l'intesa Lukaku-Juve a mancare e nemmeno quella tra il club bianconero e il Chelsea, per quanto la pista esclusiva garantita da Sebastien Ledure non durerà in eterno.visto che un po' alla volta sono sfumate Manchester United e Bayern Monaco, senza che si infiammassero realmente le vie verso il Psg o il Real Madrid.I Blues poi stanno ancora cercando un centravanti per completare l'attacco di Mauricio, uno come Vlahovic e proprio Vlahovic in particolare farebbe comodo. Solo che tra un dubbio e l'altro, sono i conti a non tornare.abbastanza per evitare una minusvalenza ma non per accontentare la definizione di offerta “irrinunciabile” già data da Cristiano Giuntoli. C'è quindi distanza, tanta, troppa almeno per ora. Però i dialoghi sono cominciati, Juve e Chelsea sembrano essere rimaste le uniche in grado di risolvere i problemi di Juve e Chelsea.