Contatti in corso. Chelsea e Juventus hanno iniziato a parlare di Gonzalo Higuain, il cui futuro sembra essere lontano dai colori rossoneri. L'attaccante argentino del Milan spinge per il trasferimento a Londra, alla corte di Sarri, motivo per il quale Paratici e la squadra mercato dei Blues hanno iniziato a lavorare per trovare una soluzione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la Juventus ha aperto al prestito oneroso, con riscatto che potrebbe essere fissato al raggiungimento di determinati obiettivi (tutti da decidere). La Juve, insomma, vuole garanzie, l'affare potrebbe accendersi nei prossimi giorni, dopo il ritorno della Juve in Italia dall'Arabia Saudita. Il Milan, che il prestito oneroso del Pipita ha investito 18 milioni, ha intensificato i rapporti con il Genoa per Piatek, obiettivo numero uno per sostituire l'attuale numero 9.