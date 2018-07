Il mercato non dorme mai: è previsto per domani infatti un incontro in Costa Azzurra tra il ds dellaFabioe Marinadirettore tecnico delsecondo quanto appreso da Calciomercato.com, da parte dei Blues dovrebbe arrivare un'offerta al ribasso, circa 90-100 milioni per l'attaccante bianconero Gonzaloe per il difensore Danieleo in seconda battuta Mattia(valutato circa 5-10 milioni in meno rispetto al compagno).- Lper provare a regalare a Sarri, dopo Jorginho, altri due suoi uomini: Rugani, che è cresciuto esponenzialmente con lui a Empoli, e, l'uomo da 36 gol nel suo Napoli. Nelle intenzioni della Vecchia Signora, chi prenderàavrà poi anche il difensore: il Milan continua a essere implicato in questo intricato triangolo di mercato.