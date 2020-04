La Juventus cerca una soluzione per convincere il Chelsea a lasciar partire Emerson Palmieri. Come riporta Tuttosport, tra una chiacchierata e un’altra con il prezzo fissato a 25 milioni di euro - trattabili - è emersa la possibilità di poter effettuare uno scambio. La chiave che può svoltare l’affare può essere Alex Sandro, per il quale i Blues dovrebbero irrobustire l’affare con un conguaglio economico oltre Emerson Palmieri.